МУС расследует подозрения относительно Карима Хана в сексуальных домогательствах

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Руководящий орган Международного уголовного суда проведет расследование своего главного прокурора Карима Хана. Его подозревают в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации источников издания, во внутреннем документе, направленном государствам-членам МУС, Хана призывают временно отказаться от исполнения своих обязанностей на период расследования.

Прокурор отрицает все обвинения в нарушении закона. Он обратился к внутреннему надзорному органу суда с просьбой провести расследование.

Собеседник Reuters отметил, что внешнее расследование было согласовано во время заседания Ассамблеи государств-участников 7 ноября. Однако нерешенным остался вопрос, кто будет его проводить.

Судьи МУС сейчас рассматривают запрос Хана об аресте премьер-министра Израиля Нетаньяху, министра обороны Галанта и лидеров ХАМАС, поданный еще в мае. Прокурор заявил, что обвинения в неправомерных действиях совпали с кампанией дезинформации против его офиса. По внутреннему документу, независимый орган суда должен был начать расследование обвинений сразу после их поступления, однако предполагаемая жертва не доверяет новому председателю этого органа, который является бывшим сотрудником Хана.

Документ также указывает на то, что на прокурора осуществляется давление, чтобы он позволил одному из заместителей исполнять обязанности во время расследования обвинений против него.

Напомним, Монголия не выполнила свои обязательства по Римскому уставу, не арестовав российского диктатора Владимира Путина, несмотря на ордер МУС. Этот вопрос был передан на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского устава для дальнейшего обсуждения.

Также 12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором МУС Каримом Ханом, в ходе которой была обсуждена важность соблюдения принципов Римского устава.