Який середній вік ветеранів в Україні - дані Шиманського

В Україні формується одна із наймолодших ветеранських спільнот у Європі. Середній вік ветеранів сьогодні не перевищує 30 років.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський під час форуму "Ветерани як новий політичний суб'єкт: правила взаємодії для повоєнної України".

Який середній вік ветеранів в Україні

За словами чиновника, війна прямо чи опосередковано торкнулася від 6 до 8 мільйонів українців — йдеться про ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників. При цьому в Єдиному реєстрі ветеранів наразі зареєстровано близько 1,5 мільйона людей, і це лише учасники бойових дій.

Шиманський нагадав, що наприкінці 2024 року держава затвердила стратегію ветеранської політики. Вона передбачає три ключові напрями: повернення людського капіталу, увічнення пам'яті та питання безпеки та оборони.

Окремо заступник міністра наголосив, що виклик повоєнного періоду полягає не лише у реінтеграції ветеранів у громадянське життя, а й адаптації всього суспільства до масштабної ветеранської громади.

Нагадаємо, що під час форуму посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав кількість ветеранів в країні та розкрив, скільки їх буде після завершення активних бойових дій.

Крім того, у Києві запрацював новий порядок, який дозволяє ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи отримати часткову компенсацію за зміни у квартирі.