Какой средний возраст ветеранов в Украине - данные Шиманского

В Украине формируется одно из самых молодых ветеранских сообществ в Европе. Средний возраст ветеранов сегодня не превышает 30 лет.

Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов Олег Шиманский во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины".

Какой средний возраст ветеранов в Украине

По словам чиновника, война прямо или косвенно коснулась от 6 до 8 миллионов украинцев — речь идет о ветеранах, лицах с инвалидностью вследствие войны и семьях погибших защитников. При этом в Едином реестре ветеранов сейчас зарегистрировано около 1,5 миллиона человек, и это только участники боевых действий.

Шиманский напомнил, что в конце 2024 года государство утвердило стратегию ветеранской политики. Она предусматривает три ключевых направления: возвращение человеческого капитала, увековечение памяти и вопросы безопасности и обороны.

Отдельно заместитель министра подчеркнул, что вызов послевоенного периода заключается не только в реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, но и адаптации всего общества к масштабной ветеранской общине.

Напомним, что во время форума посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал количество ветеранов в стране и раскрыл, сколько их будет после завершения активных боевых действий.

Кроме того, в Киеве заработал новый порядок, который позволяет ветеранам с инвалидностью I и II группы получить частичную компенсацию за изменения в квартире.