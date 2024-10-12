Народжуваність в Україні стрімко падає - причини - новини

Ілюстративне фото, Київ. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Окрім поширених причин, чому українці відмовляються народжувати дітей, як от фінансове становище та війні, існують ще є упереджені причини. Це негативна конотація щодо багатодітних родин, мовляв, вони бідні, що народження дитини погано впливає на карʼєрні перспективи жінки і третя — це боязнь батьківських обовʼязків загалом.

Про це на конференції "Актуальні питання сексуального та репродуктивного здоровʼя в умовах демографічної кризи" розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дарʼя Марчак.

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За її словами, українці вважають, що народження дитини — це важко, забирає багато сил і вимагає суперкомпетенцій, до яких я не готова\не готовий. Відтак важливим елементом вирішення цієї проблеми - є освітня робота.

"Це означає, що на етапі шкільної освіти нам потрібно говорити не лише про сексуальну освіту, а й про те, що бути батьками - це ок. Що це не надзусилля і що батьківство дає дуже багато щастя та самореалізацій", — наголосила вона.

Важливою складовою для народження дитини є фінансова підтримка родин, в рамках чого у Мінсоцполітики переглядають інструменти підтримки та захисту родин від ризику бідності.

"Наше завдання зробити так, аби будь-яка родина в Україні знала: якщо вона народжує дитину і в неї трапляться будь-які проблеми — держава буде поруч і не дозволить цій родині впасти у бідність", — запевнила Марчак.

Ще одним викликом в Україні є забезпечення якісного догляду за дітьми. А якісний догляд — це садочок поряд з домом або няня. Натомість наразі у багатьох громадах немає садочків із укриттями, що створює проблеми із вихованням дітей, а мамам — повернення до роботи.

Нагадаємо, за словами першої заступниці міністра соцполітики Дарʼї Марчак, внаслідок російського вторгнення українці, як нація, старіють прискореними темпами. Так, до 2040 року в Україні може залишитися 40 мільйонів населення.

Окрім того у Мінсоцполітики вважають, що в Україні дуже погані показники з народжуваністю дітей, адже згідно з міжнародними стандартами відтворювання населення на одну жінку дітородного віку приходиться по 2,2 дитини. В Україні до війни була 1,2 дитини, тобто майже вдвічі нижча за міжнародні стандарти.