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В Минсоцполитике назвали три причины, почему украинки не хотят рожать

12 октября 2024 06:15
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Рождаемость в Украине стремительно падает - причины - новости
Иллюстративное фото, Киев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Кроме распространенных причин, почему украинцы отказываются рожать детей, как финансовое положение и войне, существуют еще предвзятые причины. Это негативная коннотация по поводу многодетных семей, мол, они бедны, что рождение ребенка плохо влияет на карьерные перспективы женщины и третья — боязнь родительских обязанностей в целом.

Об этом на конференции "Актуальные вопросы сексуального и репродуктивного здоровья в условиях демографического кризиса" рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

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По ее словам, украинцы считают, что рождение ребенка — это тяжело, процесс отнимает много сил и требует суперкомпетенций, к которым я не готов\не готова. Следовательно, важным элементом решения этой проблемы является образовательная работа.

"Это значит, что на этапе школьного образования нам нужно говорить не только о сексуальном образовании, но и о том, что быть родителями — это ок. Что это не сверхусилие и что отцовство и материнство дает очень много счастья и самореализаций", — подчеркнула она.

Важной составляющей для рождения ребенка является финансовая поддержка семей, в рамках чего Минсоцполитики пересматривают инструменты поддержки и защиты семей от риска бедности.

"Наша задача сделать так, чтобы любая семья в Украине знала: если она рождает ребенка и у них случатся какие-либо проблемы — государство будет рядом и не позволит этой семье впасть в бедность", — заверила Марчак.

Еще одним вызовом в Украине является обеспечение качественного ухода за детьми. А качественный уход – это садик рядом с домом или няня. В настоящее время во многих общинах нет садов с укрытиями, что создает проблемы с воспитанием детей, а мамам — с возвращением к работе.

Напомним, по словам первого заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак, в результате российского вторжения украинцы, как нация, стареют ускоренными темпами. Так, к 2040 году в Украине может остаться 40 миллионов населения.

Кроме того, в Минсоцполитики считают, что в Украине очень плохие показатели с рождаемостью детей, ведь согласно международным стандартам воспроизводства населения на одну женщину детородного возраста приходится по 2,2 ребенка. В Украине до войны было 1,2 ребенка, то есть почти вдвое ниже международных стандартов.

 

Минсоцполитики Украина рождаемость война в Украине війна

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