Головна Новини дня У Мінрегіоні розповіли, скільки ВПО змогли придбати нове житло

У Мінрегіоні розповіли, скільки ВПО змогли придбати нове житло

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 14:33
Оновлено: 14:34
Скільки ВПО в Україні змогли купити житло за програмою "єВідновлення" — Наша справа
Переселенці, які отримали житло. Фото: Звягельська міська рада

Понад 8 200 родин внутрішньо переміщених осіб уже змогли придбати житло у безпечніших регіонах України завдяки державній програмі "єВідновлення". Уряд підкреслює, що підтримка ВПО у забезпеченні житлом залишається одним із ключових пріоритетів державної політики.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій у відповідь на запит проєкту Новини.LIVE "Наша справа".

Скільки родин в Україні отримали виплати "єВідновлення"

У міністерстві наголосили, що в Україні діє кілька програм житлової підтримки для ВПО, спрямованих на придбання, відновлення або будівництво житла.

За програмою "єВідновлення", яка передбачає компенсації за знищене чи пошкоджене житло, вже виплати отримали понад 144 тисячі родин. У 2025 році уряд виділив додаткові 15 млрд грн, що дозволило профінансувати купівлю житла для більш ніж 8 тисяч сімей. До кінця року підтримку отримають ще понад 2 тисячі родин.

Інша програма — "Житло для ВПО" від Держмолодьжитла — пропонує пільгову іпотеку під 3% до 30 років для тих, хто втратив або залишив житло через війну. Наразі видано 1053 кредити, а новий етап програми охопить ще близько 1100 родин. Крім того, Міжнародна організація з міграції надасть додаткові €33 млн, що дозволить забезпечити житлом ще приблизно 600 сімей.

Програма "єОселя" для ВПО та мешканців прифронтових територій передбачає компенсацію 70% першого внеску (до 30% вартості житла), часткове покриття щомісячних платежів протягом року (до 150 тис. грн), а також компенсацію супутніх витрат до 40 тис. грн. Максимальна вартість житла, яке можна придбати за цією програмою, становить до 2 млн грн.

Також уряд запустив нову програму житлових ваучерів. На першому етапі вона буде доступна ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність, отриману внаслідок війни. Ваучер передбачає фінансування у розмірі 2 млн грн на купівлю чи будівництво житла або на внесок за іпотекою. У перспективі програму планують розширювати.

Окремо у відомстві зазначили, що компенсації з міжнародного реєстру збитків виплачуватимуться після надходження відповідних коштів, зокрема можливих майбутніх репарацій.

Питання компенсації витрат на оренду житла належить до компетенції Міністерства соціальної політики, підкреслили у Мінрегіоні.

Зазначимо, що журналісти "Нашої справи" провели власне розслідування та з'ясували, з якими проблемами зіштовхуються переселенці на шляху до отримання компенсації за зруйноване майно.

А також стало відомо, скільки переселенців в Україні ще потребують житла.

виплати Мінрегіон компенсація ВПО єВідновлення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
