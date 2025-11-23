Сколько ВПЛ в Украине смогли купить жилье по программе "еВідновлення" - Наше дело

Переселенцы, которые получили жилье. Фото: Звягельский городской совет

Более 8 200 семей внутренне перемещенных лиц уже смогли приобрести жилье в безопасных регионах Украины благодаря государственной программе "єВідновлення". Правительство подчеркивает, что поддержка ВПЛ в обеспечении жильем остается одним из ключевых приоритетов государственной политики.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий в ответ на запрос проекта Новини.LIVE "Наша справа".

В министерстве отметили, что в Украине действует несколько программ жилищной поддержки для ВПЛ, направленных на приобретение, восстановление или строительство жилья.

По программе "єВідновлення", которая предусматривает компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье, уже выплаты получили более 144 тысяч семей. В 2025 году правительство выделило дополнительные 15 млрд грн, что позволило профинансировать покупку жилья для более чем 8 тысяч семей. До конца года поддержку получат еще более 2 тысяч семей.

Другая программа — "Жилье для ВПЛ" от Держмолодьжитла — предлагает льготную ипотеку под 3% до 30 лет для тех, кто потерял или оставил жилье из-за войны. Сейчас выдано 1053 кредита, а новый этап программы охватит еще около 1100 семей. Кроме того, Международная организация по миграции предоставит дополнительные €33 млн, что позволит обеспечить жильем еще около 600 семей.

Программа "єОселя" для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий предусматривает компенсацию 70% первого взноса (до 30% стоимости жилья), частичное покрытие ежемесячных платежей в течение года (до 150 тыс. грн), а также компенсацию сопутствующих расходов до 40 тыс. грн. Максимальная стоимость жилья, которое можно приобрести по этой программе, составляет до 2 млн грн.

Также правительство запустило новую программу жилищных ваучеров. На первом этапе она будет доступна ВПЛ с временно оккупированных территорий, которые имеют статус участника боевых действий или инвалидность, полученную в результате войны. Ваучер предусматривает финансирование в размере 2 млн грн на покупку или строительство жилья или на взнос по ипотеке. В перспективе программу планируют расширять.

Отдельно в ведомстве отметили, что компенсации из международного реестра убытков будут выплачиваться после поступления соответствующих средств, в частности возможных будущих репараций.

Вопрос компенсации расходов на аренду жилья относится к компетенции Министерства социальной политики, подчеркнули в Минрегионе.

Отметим, что журналисты "Нашої справи" провели собственное расследование и выяснили, с какими проблемами сталкиваются переселенцы на пути к получению компенсации за разрушенное имущество.

