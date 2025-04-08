Міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Фото: Telegram Мін'єдності

Тимчасовий захист для громадян України в країнах ЄС не повинен припинятися. Він має діяти доти, доки не буде досягнуто тривалого й стабільного миру.

Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов у вівторок, 8 квітня.

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Тимчасовий захист українців у ЄС має тривати до встановлення сталого миру

"Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо українських біженців у разі змін ситуації в Україні. Ми уважно відстежуємо ці процеси та беремо активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців", — наголосив міністр.

Він нагадав, що Рада Європейського Союзу вже подовжила чинність Директиви про тимчасовий захист для громадян України до березня 2026 року.

За його словами, Україна активно долучається до міжнародних консультацій з метою захисту інтересів своїх громадян на тлі повідомлень про ймовірні зміни в політиці щодо українських біженців у низці країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі вже розглядають ймовірність скасування статусу біженця для українців у разі досягнення перемир’я з Росією. У такому випадку країни ЄС можуть припинити надання підтримки українцям, які знайшли там прихисток.

Раніше стало відомо, що німецький уряд планує переглянути соціальну підтримку громадян України. В країні хочуть посилити відповідальність одержувачів виплат та ефективніше розподіляти бюджетні кошти.