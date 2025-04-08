Министр национального единства Украины Алексей Чернышов. Фото: Telegram Минединства

Временная защита для граждан Украины в странах ЕС не должна прекращаться. Она должна действовать до тех пор, пока не будет достигнут длительный и стабильный мир.

Об этом заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышов во вторник, 8 апреля.

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Временная защита украинцев в ЕС должна продолжаться до установления устойчивого мира

"Согласно информации, опубликованной в СМИ, некоторые страны ЕС рассматривают возможность адаптации своих политик в отношении украинских беженцев в случае изменений ситуации в Украине. Мы внимательно отслеживаем эти процессы и активно участвуем в международных консультациях, чтобы отстаивать интересы украинцев", — подчеркнул министр.

Он напомнил, что Совет Европейского Союза уже продлил действие Директивы о временной защите для граждан Украины до марта 2026 года.

По его словам, Украина активно приобщается к международным консультациям с целью защиты интересов своих граждан на фоне сообщений о вероятных изменениях в политике в отношении украинских беженцев в ряде стран Европейского Союза.

Напомним, что в Европейском Союзе уже рассматривают вероятность отмены статуса беженца для украинцев в случае достижения перемирия с Россией. В таком случае страны ЕС могут прекратить оказание поддержки украинцам, которые нашли там убежище.

Ранее стало известно, что немецкое правительство планирует пересмотреть социальную поддержку граждан Украины. В стране хотят усилить ответственность получателей выплат и эффективнее распределять бюджетные средства.