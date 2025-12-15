Посилення "зеленої" енергетики - що анонсують у Міненерго

Міністр економіки Олексій Соболєв. Фото: Facebook Олексія Соболєва

В Україні триває активний розвиток відновлюваної енергетики. Наразі в країні будуються нові сонячні та вітряні електростанції, в тому числі на підприємствах, які перебазували зі східних регіонів на захід країни.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв на брифінгу у понеділок, 15 грудня.

"Зелена" енергетика в Україні

За словами Соболєва, найближчим часом Україна також потребуватиме додаткового газу. Водночас держава вже зараз може виступати постачальником не лише ресурсів, а й безпеки, спираючись на власні технології, експертизу та промисловий потенціал.

Міністр зазначив, що за останні три роки в Україні з'явилися десятки оборонних підприємств, які вже виробляють продукцію на сотні мільйонів євро на рік і готуються виходити на експортні ринки. У цьому контексті Україна розраховує на активну співпрацю з Німеччиною, створення спільних підприємств та виведення українських стартапів на світовий рівень.

Окремо Олексій Соболєв наголосив на значному потенціалі ІТ-сектору, промислових та військових інновацій, а також розвитку агропереробки з фокусом на продукти з високою доданою вартістю. Важливою сферою він також назвав співпрацю у сфері критичних корисних копалин, які мають ключове значення для безпеки Європи.

Нагадаємо, що раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що в країні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Наразі атаки на енергетику все ще тривають.

Нещодавно росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської області.