Главная Новости дня В Минэкономики анонсировали усиление "зеленой" энергетики

В Минэкономики анонсировали усиление "зеленой" энергетики

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 23:48
Усиление "зеленой" энергетики - что анонсируют в Минэнерго
Министр экономики Алексей Соболев. Фото: Facebook Алексея Соболева

В Украине продолжается активное развитие возобновляемой энергетики. Сейчас в стране строятся новые солнечные и ветряные электростанции, в том числе на предприятиях, которые перебазировали из восточных регионов на запад страны.

Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев на брифинге в понедельник, 15 декабря.

Читайте также:

"Зеленая" энергетика в Украине

По словам Соболева, в ближайшее время Украина также будет нуждаться в дополнительном газе. В то же время государство уже сейчас может выступать поставщиком не только ресурсов, но и безопасности, опираясь на собственные технологии, экспертизу и промышленный потенциал.

Министр отметил, что за последние три года в Украине появились десятки оборонных предприятий, которые уже производят продукцию на сотни миллионов евро в год и готовятся выходить на экспортные рынки. В этом контексте Украина рассчитывает на активное сотрудничество с Германией, создание совместных предприятий и вывод украинских стартапов на мировой уровень.

Отдельно Алексей Соболев отметил значительный потенциал ІТ-сектора, промышленных и военных инноваций, а также развития агропереработки с фокусом на продукты с высокой добавленной стоимостью. Важной сферой он также назвал сотрудничество в сфере критических полезных ископаемых, которые имеют ключевое значение для безопасности Европы.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в стране нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Сейчас атаки на энергетику все еще продолжаются.

Недавно россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Кировоградской области.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
