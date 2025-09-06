Відео
Головна Новини дня У Мілані попрощалися з Джорджо Армані — відео

У Мілані попрощалися з Джорджо Армані — відео

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 17:47
Як пройшло прощання з Джорджо Армані у Мілані - відео
Прощання з Джорджо Армані. Фото: кадр із відео

У Мілані розпочалася дводенна церемонія прощання з Джорджо Армані, легендарним дизайнером і засновником світового модного дому. Сотні людей вишикувалися в чергу, щоб віддати йому останню шану.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Прощання з легендою моди

Церемонія пройшла у виставковому просторі Armani/Teatro при штаб-квартирі модного дому. Першими, відповідно до волі дизайнера, прощалися співробітники компанії. Біля труни утворилися довгі черги з тих, хто прийшов віддати шану митцю. Серед перших відвідувачів також був мер Мілана Джузеппе Сала. У Мілані, місті, куди Армані переїхав зі своєю родиною після Другої світової війни, у понеділок буде оголошено день громадської жалоби.

"Мілан сповнений "знаків" Армані, його неможливо забути. Я вважаю, що його найбільша спадщина місту — це його глибока віра в працю як засіб самореалізації", — сказав Сала. 

Це прощання зі справжнім символом італійської моди, який змінив уявлення про стиль у світі — за п'ятдесят років своєї кар'єри Армані побудував бізнес-імперію, а його ім'я стало синонімом стриманої елегантності. Мер Мілана оголосив 8 вересня днем жалоби, аби місто могло вшанувати пам’ять дизайнера. Церемонія триватиме два дні.

Нагадаємо, що 4 вересня стало відомо про смерть італійського модельєра Джорджо Армані. Йому було 91 рік.

Раніше ми також інформували, що парфуми Джорджо Армані, перший з яких з’явився у 1982 році, вже понад 40 років залишаються серед найпопулярніших у світі.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
