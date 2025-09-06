Видео
Главная Новости дня В Милане попрощались с Джорджо Армани — видео

В Милане попрощались с Джорджо Армани — видео

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 17:47
Как прошло прощание с Джорджо Армани в Милане - видео
Прощание с Джорджо Армани. Фото: кадр из видео

В Милане началась двухдневная церемония прощания с Джорджо Армани, легендарным дизайнером и основателем мирового модного дома. Сотни людей выстроились в очередь, чтобы отдать ему последний долг.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Прощание с легендой моды

Церемония прошла в выставочном пространстве Armani/Teatro при штаб-квартире модного дома. Первыми, согласно воле дизайнера, прощались сотрудники компании. Возле гроба образовались длинные очереди из тех, кто пришел отдать дань уважения художнику. Среди первых посетителей также был мэр Милана Джузеппе Сала. В Милане, городе, куда Армани переехал со своей семьей после Второй мировой войны, в понедельник будет объявлен день общественного траура.

"Милан полон "знаков" Армани, его невозможно забыть. Я считаю, что его самое большое наследие городу - это его глубокая вера в труд как средство самореализации", — сказал Сала.

Это прощание с настоящим символом итальянской моды, который изменил представление о стиле в мире - за пятьдесят лет своей карьеры Армани построил бизнес-империю, а его имя стало синонимом сдержанной элегантности. Мэр Милана объявил 8 сентября днем траура, чтобы город мог почтить память дизайнера. Церемония продлится два дня.

Напомним, что 4 сентября стало известно о смерти итальянского модельера Джорджо Армани. Ему было 91 год.

Ранее мы также информировали, что духи Джорджо Армани, первый из которых появился в 1982 году, уже более 40 лет остаются среди самых популярных в мире.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
