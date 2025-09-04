Відео
Головна Новини дня Помер відомий італійський модельєр Джорджіо Армані

Помер відомий італійський модельєр Джорджіо Армані

Дата публікації: 4 вересня 2025 16:24
Джорджіо Армані помер 4 вересня
Джорджіо Армані. Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо про смерть відомого італійського модельєра Джорджіо Армані. Йому був 91 рік.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Armani Group.

армані
Відомий італійський модельєр Джорджіо Армані. Фото: Reuters

Смерть Джорджіо Армані — що відомо

"З безмежним сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили Джорджо Армані", — йдеться у заяві модного дому.

Зазначається, що Армані деякий час хворів і був змушений відмовитися від показів своєї групи на Тижні чоловічої моди в Мілані в червні. Це був перший випадок у його кар'єрі, коли він пропустив один зі своїх подіумних заходів.

армані
Виступ Джорджіо Армані. Фото: Reuters

Компанія зазначає, що дизайнер був відомий тим, що контролював кожну деталь своєї колекції та кожен аспект свого бізнесу, від реклами до укладання зачісок моделям, які виходили на подіум.

У суботу та неділю в Мілані буде організовано похоронну палату, після чого відбудеться приватний похорон у невизначену дату.

Кар’єра Армані

Ще зовсім молодим Армані працював оформлювачем вітрин у міланському універмазі, а згодом потрапив у моду як дизайнер у домі Nino Cerruti. А вже у 1975 році він заснував власну марку Giorgio Armani.

Дуже швидко його бренд підкорив не тільки Італію, але і весь світ, змінивши уявлення про чоловічу елегантність. Його піджаки відмовились від жорстких підплічників і дали більше свободи рухів, а мінімалістичний стиль став візитівкою бренду.

З часом Armani виріс у справжню імперію і це вже не тільки одяг, а й парфуми, аксесуари, меблі, готелі. 

Ставлення Армані до війни в Україні

Джорджіо Армані одним із перших засудив повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році. Також тоді він перерахував 500 тисяч євро на допомогу Україні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що саме Джорджо Армані зробив усе, щоб ми не забули, який стильний може мати вигляд саме костюм-трійка, який став популярним ще в XVII столітті.

Також нещодавно помер "найдобріший суддя" у світі Френк Капріо.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
