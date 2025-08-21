Відео
Головна Новини дня Помер "найдобріший суддя" у світі Френк Капріо

Помер "найдобріший суддя" у світі Френк Капріо

Дата публікації: 21 серпня 2025 15:59
Суддя Френк Капріо помер у віці 88 років — яка причин
Суддя Френк Капріо. Фото: wikipedia.org

Відомий американський суддя Френк Капріо помер у віці 88 років. Він тривалий час боровся із раком підшлункової залози.

Про це повідомили на його сторінці у Facebook 21 серпня. 

Читайте також:

Помер Френк Капріо

"Улюблений за своє співчуття, скромність і непохитну віру в доброту людей, суддя Капріо торкнувся сердець мільйонів завдяки своїй роботі в суді та поза його межами. Його тепло, гумор і доброта залишили незабутній слід у всіх, хто його знав. Його спадщина житиме у незліченних добрих вчинках, до яких він надихав інших", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його запам'ятають не лише як поважного суддю, а й як відданого чоловіка, батька, дідуся та друга. 

Як відомо, упродовж тривалого часу Капріо боровся з раком підшлункової залози. А менш ніж за тиждень до смерті суддя звернувся до підписників зі свого лікарняного ліжка та попросив помолитись за нього. 

Що відомо про "найдобрішого суддю"

Френка Капріо називають "найдобрішим суддею" у світі, оскільки усі його рішення базувалися виключно на законі та на розумінні обставин кожної людини. Він завжди давав слово та слухав абсолютно усіх, навіть найменших дітей.

Він працював у муніципальному суді Провіденсу з 1985 до 2023 року. Завдяки своїй доброті, гумору, розумінню людей та емпатії Капріо здобув світову популярність.

Він завжди усім намагався допомогти, а відео з судових засідань ставали вірусними в мережі та отримували мільйони переглядів.

Нагадаємо, 24 липня помер американський актор і реслер Галк Гоган. Йому був 71 рік.

А 22 липня з життя пішов легенда хеву-металу Оззі Осборн. Останні кілька років у музиканта була хвороба Паркінсона та інші проблеми зі здоров'ям. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
