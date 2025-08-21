Судья Фрэнк Каприо умер в возрасте 88 лет — какая причин

Судья Фрэнк Каприо. Фото: wikipedia.org

Известный американский судья Фрэнк Каприо умер в возрасте 88 лет. Он долгое время боролся с раком поджелудочной железы.

Об этом сообщили на его странице в Facebook 21 августа.

Умер Фрэнк Каприо

"Любимый за свое сострадание, скромность и непоколебимую веру в доброту людей, судья Каприо коснулся сердец миллионов благодаря своей работе в суде и за его пределами. Его тепло, юмор и доброта оставили неизгладимый след у всех, кто его знал. Его наследие будет жить в бесчисленных добрых поступках, к которым он вдохновлял других", — говорится в сообщении.

Отмечается, что его запомнят не только как уважаемого судью, но и как преданного мужа, отца, дедушку и друга.

Как известно, на протяжении длительного времени Каприо боролся с раком поджелудочной железы. А менее чем за неделю до смерти судья обратился к подписчикам со своей больничной койки и попросил помолиться за него.

Что известно о "самом добром судье"

Фрэнка Каприо называют "самым добрым судьей" в мире, поскольку все его решения базировались исключительно на законе и на понимании обстоятельств каждого человека. Он всегда давал слово и слушал абсолютно всех, даже самых маленьких детей.

Он работал в муниципальном суде Провиденса с 1985 до 2023 года. Благодаря своей доброте, юмору, пониманию людей и эмпатии Каприо получил мировую известность.

Он всегда всем пытался помочь, а видео с судебных заседаний становились вирусными в сети и получали миллионы просмотров.

