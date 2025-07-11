Обстріл Миколаєва 11 липня — у місті пожежа

У Миколаєві після атаки РФ зафіксовано пожежу
Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 03:29
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
В ніч проти 11 липня росіяни атакували Миколаїв дронами. Наразі на околицях міста зафіксовано пожежу.
Про це у Telegram повідомляє глава ОВА Віталій Кім.
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Пожежа у Миколаєві в ніч проти 11 липня
"Є пожежа на околицях міста. Служби працюють", — поінформував Кім.
Зазначимо, що протягом останніх кількох годин мер Миколаєва Олександр Сєнкевич двічі писав про вибухи у місті. Він уточнював, що була загроза через дрони. Крім того, Повітряні сили ЗСУ теж фіксували дрони в області.
Також ми писали, що цієї ночі близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді. Військові теж повідомляли, що у Харківській області фіксувалися безпілотники.
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