Обстріл Миколаєва 11 липня — у місті пожежа

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

В ніч проти 11 липня росіяни атакували Миколаїв дронами. Наразі на околицях міста зафіксовано пожежу.

Про це у Telegram повідомляє глава ОВА Віталій Кім.

Реклама

Читайте також:

Пожежа у Миколаєві в ніч проти 11 липня

"Є пожежа на околицях міста. Служби працюють", — поінформував Кім.

Зазначимо, що протягом останніх кількох годин мер Миколаєва Олександр Сєнкевич двічі писав про вибухи у місті. Він уточнював, що була загроза через дрони. Крім того, Повітряні сили ЗСУ теж фіксували дрони в області.

Також ми писали, що цієї ночі близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді. Військові теж повідомляли, що у Харківській області фіксувалися безпілотники.