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У Миколаєві після атаки РФ зафіксовано пожежу

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 03:29
Обстріл Миколаєва 11 липня — у місті пожежа
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

В ніч проти 11 липня росіяни атакували Миколаїв дронами. Наразі на околицях міста зафіксовано пожежу. 

Про це у Telegram повідомляє глава ОВА Віталій Кім.

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Пожежа у Миколаєві в ніч проти 11 липня

"Є пожежа на околицях міста. Служби працюють", — поінформував Кім.

Зазначимо, що протягом останніх кількох годин мер Миколаєва Олександр Сєнкевич двічі писав про вибухи у місті. Він уточнював, що була загроза через дрони. Крім того, Повітряні сили ЗСУ теж фіксували дрони в області.

Також ми писали, що цієї ночі близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді. Військові теж повідомляли, що у Харківській області фіксувалися безпілотники.

пожежа Миколаїв обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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