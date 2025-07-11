Обстрел Николаева 11 июля — в городе пожар

В Николаеве после атаки РФ зафиксирован пожар после атаки РФ
Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 03:29
Пожар в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
В ночь на 11 июля россияне атаковали Николаев дронами. Сейчас в окрестностях города зафиксирован пожар.
Об этом в Telegram сообщает глава ОВА Виталий Ким.
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Пожар в Николаеве в ночь на 11 июля
"Есть пожар на окраинах города. Службы работают", — проинформировал Ким.
Отметим, что в течение последних нескольких часов мэр Николаева Александр Сенкевич дважды писал о взрывах в городе. Он уточнял, что была угроза из-за дронов. Кроме того, Воздушные силы ВСУ тоже фиксировали дроны в области.
Также мы писали, что этой ночью около десятка взрывов прозвучали в Чугуевской громаде. Военные тоже сообщали, что в Харьковской области фиксировались беспилотники.
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