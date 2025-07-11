Вибухи у Миколаєві 11 липня

У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Миколаєві було чути прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Ворог, ймовірно, атакує місто дронами.
Про це у Telegram повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.
Звуки вибухів у Миколаєві в ніч проти 11 липня
"Чутно вибухи у Миколаєві", — написав Сєнкевич о 02:20.
Більше години тому військові попереджали, що декілька груп дронів через Херсонську область летять курсом на Миколаївську.
Оновлено о 02:58
"У Миколаєві знову чутно вибух. Загроза дронів триває", — поінформував мер міста.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що годину тому близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді Харківської області.
Також ми писали, що вчора вдень, 10 липня, вибухи на тлі дронової атаки пролунали у Волинській області.
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