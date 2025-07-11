Вибухи у Миколаєві 11 липня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Миколаєві було чути прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Ворог, ймовірно, атакує місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Миколаєві в ніч проти 11 липня

"Чутно вибухи у Миколаєві", — написав Сєнкевич о 02:20.

Більше години тому військові попереджали, що декілька груп дронів через Херсонську область летять курсом на Миколаївську.

Оновлено о 02:58

"У Миколаєві знову чутно вибух. Загроза дронів триває", — поінформував мер міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що годину тому близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді Харківської області.

Також ми писали, що вчора вдень, 10 липня, вибухи на тлі дронової атаки пролунали у Волинській області.