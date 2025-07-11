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Головна Новини дня У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 02:24
Вибухи у Миколаєві 11 липня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Миколаєві було чути прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Ворог, ймовірно, атакує місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

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Звуки вибухів у Миколаєві в ніч проти 11 липня

"Чутно вибухи у Миколаєві", — написав Сєнкевич о 02:20.

Більше години тому військові попереджали, що декілька груп дронів через Херсонську область летять курсом на Миколаївську.

Оновлено о 02:58

"У Миколаєві знову чутно вибух. Загроза дронів триває", — поінформував мер міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Миколаєві 11 липня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що годину тому близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді Харківської області.

Також ми писали, що вчора вдень, 10 липня, вибухи на тлі дронової атаки пролунали у Волинській області.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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