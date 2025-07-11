Взрывы в Николаеве 11 июля

В Николаеве прогремели взрывы — что известно
Взрывы в Николаеве были слышны прямо сейчас, в ночь на 11 июля. Враг, вероятно, атакует город дронами.
Об этом в Telegram сообщает мэр города Александр Сенкевич.
Звуки взрывов в Николаеве в ночь на 11 июля
"Слышны взрывы в Николаеве", — написал Сенкевич в 02:20.
Более часа назад военные предупреждали, что несколько групп дронов через Херсонскую область летят курсом на Николаевскую.
Обновлено в 02:58
"В Николаеве снова слышен взрыв. Угроза дронов продолжается", — сообщил мэр города.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:24 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что час назад около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде Харьковской области.
Также мы писали, что вчера днем, 10 июля, взрывы на фоне дроновой атаки прозвучали в Волынской области.
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