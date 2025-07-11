Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Николаеве прогремели взрывы — что известно

В Николаеве прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 02:24
Взрывы в Николаеве 11 июля
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Николаеве были слышны прямо сейчас, в ночь на 11 июля. Враг, вероятно, атакует город дронами. 

Об этом в Telegram сообщает мэр города Александр Сенкевич.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Николаеве в ночь на 11 июля

"Слышны взрывы в Николаеве", — написал Сенкевич в 02:20.

Более часа назад военные предупреждали, что несколько групп дронов через Херсонскую область летят курсом на Николаевскую.

Обновлено в 02:58

"В Николаеве снова слышен взрыв. Угроза дронов продолжается", — сообщил мэр города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:24 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Вибухи у Миколаєві 11 липня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что час назад около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде Харьковской области.

Также мы писали, что вчера днем, 10 июля, взрывы на фоне дроновой атаки прозвучали в Волынской области.

взрыв Николаев обстрелы Александр Сенкевич дрон Шахид-136 война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации