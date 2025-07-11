Взрывы в Николаеве 11 июля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Николаеве были слышны прямо сейчас, в ночь на 11 июля. Враг, вероятно, атакует город дронами.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Александр Сенкевич.

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Николаеве в ночь на 11 июля

"Слышны взрывы в Николаеве", — написал Сенкевич в 02:20.

Более часа назад военные предупреждали, что несколько групп дронов через Херсонскую область летят курсом на Николаевскую.

Обновлено в 02:58

"В Николаеве снова слышен взрыв. Угроза дронов продолжается", — сообщил мэр города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:24 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что час назад около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде Харьковской области.

Также мы писали, что вчера днем, 10 июля, взрывы на фоне дроновой атаки прозвучали в Волынской области.