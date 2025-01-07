У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — що відомо

У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — відео
У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату у заклад громадського харчування. Зловмисника вже затримали правоохоронці.
Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївської області у Facebook у вівторок, 7 січня.
Граната в кафе
Після конфлікту з працівниками закладу на центральній вулиці Миколаєва, зловмисник кинув страйкбольну гранату в приміщення та втік. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Правоохоронці оперативно встановили особу обвинуваченого. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.
Інцидент стався ще 5 січня. Тоді до правоохоронців звернулася працівниця закладу громадського харчування та повідомила про гранату.
"На місці події поліцейські встановили, що ніхто з громадян не постраждав. Пластмасові уламки від страйкбольної гранати криміналісти вилучили у якості речових доказів", — йдеться у повідомленні.
Зловмисником виявився 34-річний мешканець Одеської області. Для уникнення впізнання після скоєння правопорушення чоловік змінив свою зачіску та поголив бороду.
Нагадаємо, у Києві чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі за продаж гранатометів через інтернет-сайти.
Раніше на Закарпатті внаслідок вибуху гранати в будинку загинуло троє осіб. Її активувала 32-річна жінка.
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