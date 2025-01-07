У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — що відомо

Граната в закладі харчування в Миколаєві. Фото: скриншот з відео

У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату у заклад громадського харчування. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївської області у Facebook у вівторок, 7 січня.

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Після конфлікту з працівниками закладу на центральній вулиці Миколаєва, зловмисник кинув страйкбольну гранату в приміщення та втік. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Правоохоронці оперативно встановили особу обвинуваченого. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Наслідки вибуху гранати в Миколаєві. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Інцидент стався ще 5 січня. Тоді до правоохоронців звернулася працівниця закладу громадського харчування та повідомила про гранату.

Уламки гранати, яку кинув зловмисник. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

"На місці події поліцейські встановили, що ніхто з громадян не постраждав. Пластмасові уламки від страйкбольної гранати криміналісти вилучили у якості речових доказів", — йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 34-річний мешканець Одеської області. Для уникнення впізнання після скоєння правопорушення чоловік змінив свою зачіску та поголив бороду.

Нагадаємо, у Києві чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі за продаж гранатометів через інтернет-сайти.

Раніше на Закарпатті внаслідок вибуху гранати в будинку загинуло троє осіб. Її активувала 32-річна жінка.