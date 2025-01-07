В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в кафе — что известно

Граната в заведении питания в Николаеве. Фото: скриншот из видео

В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в заведение общественного питания. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook во вторник, 7 января.

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После конфликта с работниками заведения на центральной улице Николаева, злоумышленник бросил страйкбольную гранату в помещение и сбежал. К счастью, никто из людей не пострадал. Правоохранители оперативно установили личность обвиняемого. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Последствия взрыва гранаты в Николаеве. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Инцидент произошел еще 5 января. Тогда к правоохранителям обратилась работница заведения общественного питания и сообщила о гранате.

Осколки гранаты, которую бросил злоумышленник. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

"На месте происшествия полицейские установили, что никто из граждан не пострадал. Пластмассовые обломки от страйкбольной гранаты криминалисты изъяли в качестве вещественных доказательств", — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 34-летний житель Одесской области. Для избежания опознания после совершения правонарушения мужчина изменил свою прическу и сбрил бороду.

Напомним, в Киеве мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за продажу гранатометов через интернет-сайты.

Ранее на Закарпатье в результате взрыва гранаты в доме погибли три человека. Ее активировала 32-летняя женщина.