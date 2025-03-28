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У М'янмі через землетрус сотні людей можуть бути під завалами

28 березня 2025 14:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
У М’янмі сотні жертв і надзвичайний стан через землетрус
Наслідки землетрусу. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Анастасія Постоєнко - Редактор

У п'ятницю, 28 березня, поблизу міста Мандалай, яке є другим за чисельністю населення в М'янмі, стався руйнівний землетрус магнітудою 7,7 бала. Підземні поштовхи були зафіксовані приблизно опівдні за місцевим часом (06:00 за Гринвічем), і вже менш ніж за шість годин стало відомо про серйозні наслідки: там пошкоджені дороги, знищені будівлі, зруйнований кілометровий міст.

Про це повідомляє BBC.

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Місцева влада оголосила надзвичайний стан у шести регіонах країни. Урядові джерела повідомили, що щонайменше троє людей загинули після часткового обвалу мечеті, однак, за оцінками рятувальників, кількість жертв може сягати сотень. За словами співробітника служби порятунку в Мандалаї, масштаби руйнувань є "величезними".

Поштовхи були настільки сильними, що їх відчули навіть у сусідньому Таїланді. У Бангкоку внаслідок обвалення недобудованої багатоповерхівки загинули троє робітників, ще десятки отримали поранення. Також 90 будівельників вважаються зниклими безвісти. Рятувальники вже витягли з-під завалів сімох постраждалих, повідомив Національний інститут екстреної медицини Таїланду. 

Влада Таїланду попередила про можливі повторні поштовхи протягом наступних 24 годин та закликала громадян уникати перебування біля високих будівель. Торги на тайській фондовій біржі були тимчасово призупинені.

За оцінками Геологічної служби США, землетрус у М’янмі потенційно може стати настільки ж руйнівним, як і катастрофічний землетрус у Туреччині 2023 року. Епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Сагаінг у М’янмі, недалеко від Мандалая. За даними Геологічної служби США (USGS), поштовхи були неглибокими — на глибині лише 10 кілометрів. Через 12 хвилин у регіоні стався ще один землетрус — магнітудою 6,4 бала.

Землетрус М'янма
Знищена землетрусом будівля у М'янмі. Фото: Reuters

Точні масштаби лиха наразі встановити складно. Тим часом рятувальні команди Червоного Хреста та місцеві служби продовжують пошукові роботи серед завалів.

Червоний Хрест повідомив про значні руйнування, зокрема пошкодження будівель у Мандалаї та Сагаїнгу. Пошкоджено також 90-річний міст і ділянки автомагістралі, яка з’єднує Мандалай із Янгоном. Відомо, що частково зруйновано й колишній королівський палац.

Нагадаємо, від сильного землетрусу деякі хмарочоси завалилися за кілька секунд — у мережі з'явилося відео. 

Кілька днів тому у Новій Зеландії також зафіксували землетрус магнітудою 6,7 бала. 

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