У М’янмі сотні жертв і надзвичайний стан через землетрус

Наслідки землетрусу. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

У п'ятницю, 28 березня, поблизу міста Мандалай, яке є другим за чисельністю населення в М'янмі, стався руйнівний землетрус магнітудою 7,7 бала. Підземні поштовхи були зафіксовані приблизно опівдні за місцевим часом (06:00 за Гринвічем), і вже менш ніж за шість годин стало відомо про серйозні наслідки: там пошкоджені дороги, знищені будівлі, зруйнований кілометровий міст.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

У М'янмі оголосили надзвичайний стан

Місцева влада оголосила надзвичайний стан у шести регіонах країни. Урядові джерела повідомили, що щонайменше троє людей загинули після часткового обвалу мечеті, однак, за оцінками рятувальників, кількість жертв може сягати сотень. За словами співробітника служби порятунку в Мандалаї, масштаби руйнувань є "величезними".

Поштовхи були настільки сильними, що їх відчули навіть у сусідньому Таїланді. У Бангкоку внаслідок обвалення недобудованої багатоповерхівки загинули троє робітників, ще десятки отримали поранення. Також 90 будівельників вважаються зниклими безвісти. Рятувальники вже витягли з-під завалів сімох постраждалих, повідомив Національний інститут екстреної медицини Таїланду.

❗️🇲🇲 - Myanmar is experiencing scenes straight out of a disaster movie.



A major hospital in the capital, Naypyidaw, has been designated a "mass casualty area" following a powerful earthquake that struck the country on March 28, 2025.



The 7.7 magnitude quake, centered near… pic.twitter.com/SD3sgcUlff — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 28, 2025

Влада Таїланду попередила про можливі повторні поштовхи протягом наступних 24 годин та закликала громадян уникати перебування біля високих будівель. Торги на тайській фондовій біржі були тимчасово призупинені.

За оцінками Геологічної служби США, землетрус у М’янмі потенційно може стати настільки ж руйнівним, як і катастрофічний землетрус у Туреччині 2023 року. Епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Сагаінг у М’янмі, недалеко від Мандалая. За даними Геологічної служби США (USGS), поштовхи були неглибокими — на глибині лише 10 кілометрів. Через 12 хвилин у регіоні стався ще один землетрус — магнітудою 6,4 бала.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.



Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻#Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK — Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025

Знищена землетрусом будівля у М'янмі. Фото: Reuters

Точні масштаби лиха наразі встановити складно. Тим часом рятувальні команди Червоного Хреста та місцеві служби продовжують пошукові роботи серед завалів.

Червоний Хрест повідомив про значні руйнування, зокрема пошкодження будівель у Мандалаї та Сагаїнгу. Пошкоджено також 90-річний міст і ділянки автомагістралі, яка з’єднує Мандалай із Янгоном. Відомо, що частково зруйновано й колишній королівський палац.

Нагадаємо, від сильного землетрусу деякі хмарочоси завалилися за кілька секунд — у мережі з'явилося відео.

Кілька днів тому у Новій Зеландії також зафіксували землетрус магнітудою 6,7 бала.