В Мьянме сотни жертв и чрезвычайное положение из-за землетрясения

Последствия землетрясения. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

В пятницу, 28 марта, вблизи города Мандалай, который является вторым по численности населения в Мьянме, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 балла. Подземные толчки были зафиксированы примерно в полдень по местному времени (06:00 по Гринвичу), и уже менее чем через шесть часов стало известно о серьезных последствиях: там повреждены дороги, уничтожены здания, разрушен километровый мост.

Об этом сообщает BBC.

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Местные власти объявили чрезвычайное положение в шести регионах страны. Правительственные источники сообщили, что по меньшей мере три человека погибли после частичного обвала мечети, однако, по оценкам спасателей, количество жертв может достигать сотен. По словам сотрудника службы спасения в Мандалае, масштабы разрушений являются "огромными".

Толчки были настолько сильными, что их почувствовали даже в соседнем Таиланде. В Бангкоке в результате обрушения недостроенной многоэтажки погибли трое рабочих, еще десятки получили ранения. Также 90 строителей считаются пропавшими без вести. Спасатели уже извлекли из-под завалов семерых пострадавших, сообщил Национальный институт экстренной медицины Таиланда.

❗️🇲🇲 - Мьянма переживает сцены прямо из фильма о катастрофе.



Крупная больница в столице страны Нейпьидо была объявлена "зоной массовых жертв" после мощного землетрясения, обрушившегося на страну 28 марта 2025 года.



Землетрясение магнитудой 7,7 балла, в центре которого находилось около... pic.twitter.com/SD3sgcUlff - 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 28 марта 2025 г.

Власти Таиланда предупредили о возможных повторных толчках в течение следующих 24 часов и призвали граждан избегать пребывания возле высоких зданий. Торги на тайской фондовой бирже были временно приостановлены.

По оценкам Геологической службы США, землетрясение в Мьянме потенциально может стать столь же разрушительным, как и катастрофическое землетрясение в Турции 2023 года. Эпицентр землетрясения находился вблизи города Сагаинг в Мьянме, недалеко от Мандалая. По данным Геологической службы США (USGS), толчки были неглубокими — на глубине всего 10 километров. Через 12 минут в регионе произошло еще одно землетрясение — магнитудой 6,4 балла.

Сообщается, что многие здания были разрушены во время землетрясения магнитудой 7,7 балла в Мьянме.



Видео, на котором видно, как людей спасают из руин обрушившихся зданий.



Молитесь за Мьянму 🇲🇲 🙏🏻#Мьянма #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK - Сумит (@SumitHansd) 28 марта 2025 г .

Уничтоженное землетрясением здание в Мьянме. Фото: Reuters

Точные масштабы бедствия пока установить сложно. Между тем спасательные команды Красного Креста и местные службы продолжают поисковые работы среди завалов.

Красный Крест сообщил о значительных разрушениях, в частности повреждения зданий в Мандалае и Сагаинге. Повреждены также 90-летний мост и участки автомагистрали, которая соединяет Мандалай с Янгоном. Известно, что частично разрушен и бывший королевский дворец.

Напомним, от сильного землетрясения некоторые небоскребы рухнули за несколько секунд — в сети появилось видео.

Несколько дней назад в Новой Зеландии также зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 балла.