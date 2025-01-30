В Укренерго спростували інформацію про відключення світла у лютому

У мережі попередили про відключення світла — що каже Укренерго
В соціальних мережах почали поширювати повідомлення про застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у Telegram у четвер, 30 січня.
Прогнози щодо відключень
У мережі причиною майбутніх відключень назвали "суттєве похолодання на всій території України", однак енергетики спростували застосування обмежень.
"Прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає", — йдеться у повідомленні.
Там зауважили, що рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем, а ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Водночас енергетики опрацьовують сценарії на випадок різкого зниження температури повітря.
"Єдиною причиною вимушеного застосування відключень завжди було і залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак", — наголосили в Укренерго.
Нагадаємо, на Миколаївщині цього року об'єкти інфраструктури обладнають приладами для перероблення вітряної та сонячної енергії для роботи під час блекаутів.
А голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Вечір.LIVE заявив, що за шість місяців 2024 року в Україні збудували 200 МВт сонячних електростанцій на дахах для покриття власних потреб.
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