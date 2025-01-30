В Укрэнерго опровергли информацию об отключении света в феврале

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: ДТЭК

В социальных сетях начали распространять сообщения о применении вынужденных отключений электроэнергии на следующей неделе. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram в четверг, 30 января.

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Прогнозы относительно отключений

В сети причиной будущих отключений назвали "существенное похолодание на всей территории Украины", однако энергетики опровергли применение ограничений.

"Прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет", — говорится в сообщении.

Там отметили, что уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем, а ситуация в энергосистеме остается стабильной. В то же время энергетики прорабатывают сценарии на случай резкого снижения температуры воздуха.

"Единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дронных атак", — подчеркнули в Укрэнерго.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, на Николаевщине в этом году объекты инфраструктуры оборудуют приборами для переработки ветряной и солнечной энергии для работы во время блэкаутов.

А председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире Вечір.LIVE заявил, что за шесть месяцев 2024 года в Украине построили 200 МВт солнечных электростанций на крышах для покрытия собственных нужд.