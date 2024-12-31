Масштабний блекаут у Пуерто-Рико напередодні Нового року — що відомо

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На Пуерто-Рико у вівторок, 31 грудня, стався блекаут. Збій в електромережі спричинив масштабне знеструмлення майже 90% споживачів.

Про це повідомляє CNN.

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"Можемо повідомити, що вже ведеться робота з відновлення електропостачання в Сан-Хуані та Пало-Секо", — зауважив губернатор Пуерто-Рико Педро П’єрлуїсі.

Канадсько-американська енергетична компанія LUMA Energy, що займається розподілом та постачанням електроенергії на острові, повідомила про знеструмлення майже 1,3 мільйона споживачів.

"Ми вимагаємо відповідей і рішень як від LUMA, так і від Genera, які повинні прискорити перезапуск генераторних установок за межами зони аварії та належним чином інформувати людей про заходи, яких вживають для відновлення роботи на всьому острові", — наголосив губернатор.

Відомо, що повне відновлення займе близько одного-двох днів.

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