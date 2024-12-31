Масштабный блэкаут в Пуэрто-Рико накануне Нового года — что известно

Энергетик. Фото иллюстративное: Pexels

На Пуэрто-Рико во вторник, 31 декабря, произошел блэкаут. Сбой в электросети вызвал масштабное обесточивание почти 90% потребителей.

Об этом сообщает CNN.

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"Можем сообщить, что уже ведется работа по восстановлению электроснабжения в Сан-Хуане и Пало-Секо", — отметил губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси.

Канадско-американская энергетическая компания LUMA Energy, занимающаяся распределением и поставкой электроэнергии на острове, сообщила об обесточивании почти 1,3 миллиона потребителей.

"Мы требуем ответов и решений как от LUMA, так и от Genera, которые должны ускорить перезапуск генераторных установок за пределами зоны аварии и должным образом информировать людей о мерах, принимаемых для восстановления работы на всем острове", — подчеркнул губернатор.

Известно, что полное восстановление займет около одного-двух дней.

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