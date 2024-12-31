Яка важливість зустрічі Новий рік за київським часом

Друзі зустрічають Новий рік. Фото: freepik.com

Очільник новоствореного Міністерства національної єдності України Олексій Чернишов закликав усіх українців, незалежно від місця проживання, зустріти 2025 рік за київським часом. Він заявив, що важливо залишатися єдиними серцем і душею, відзначаючи свято в один час разом із Україною.

Про це Чернишов заявив у своєму зверненні через Facebook у вівторок, 31 грудня.

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Міністр наголосив, що у 2025 році міністерство продовжить підтримувати зв’язок із українцями по всьому світу, зберігаючи єдність нації.

Чернишов звернувся до всіх, хто святкує в різних часових поясах, із проханням синхронізувати новорічний відлік із київським часом.

"Це символічний спосіб підкреслити єдність українського народу в умовах викликів, які стоять перед країною", — додав він.

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