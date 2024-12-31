Яка важливість зустрічі Новий рік за київським часом

В уряді закликали зустріти Новий рік за київським часом
Очільник новоствореного Міністерства національної єдності України Олексій Чернишов закликав усіх українців, незалежно від місця проживання, зустріти 2025 рік за київським часом. Він заявив, що важливо залишатися єдиними серцем і душею, відзначаючи свято в один час разом із Україною.
Про це Чернишов заявив у своєму зверненні через Facebook у вівторок, 31 грудня.
Що сказав Чернишов про святкування Нового 2025 року
Міністр наголосив, що у 2025 році міністерство продовжить підтримувати зв’язок із українцями по всьому світу, зберігаючи єдність нації.
Чернишов звернувся до всіх, хто святкує в різних часових поясах, із проханням синхронізувати новорічний відлік із київським часом.
"Це символічний спосіб підкреслити єдність українського народу в умовах викликів, які стоять перед країною", — додав він.
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