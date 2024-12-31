Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени arrow

В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

31 декабря 2024 16:30
Катерина Османская - Редактор
Какова важность встречи Новый год по киевскому времени
Друзья встречают Новый год. Фото: freepik.com
Катерина Османская - Редактор

Глава новосозданного Министерства национального единства Украины Алексей Чернышев призвал всех украинцев, независимо от места жительства, встретить 2025 год по киевскому времени. Он заявил, что важно оставаться едиными сердцем и душой, отмечая праздник вместе с Украиной.

Об этом Чернышев заявил в своем обращении через Facebook во вторник, 31 декабря.

Читайте также:

Что сказал Чернышев о праздновании Нового 2025 года

Министр отметил, что в 2025 году министерство продолжит поддерживать связь с украинцами по всему миру, сохраняя единство нации.

Чернышев обратился ко всем празднующим в разных часовых поясах с просьбой синхронизировать новогодний отсчет с киевским временем.

"Это символический способ подчеркнуть единство украинского народа в условиях стоящих перед страной вызовов", — добавил он.

Напомним, мы писали о том, как можно поздравить самых близких людей с Новым годом 2025 года.

Раньше мы рассказывали, нужно ли подводить итоги и как это правильно делать на Новый год.

Также мы сообщали, какие важные дела нужно успеть сделать до Нового года.

Алексей Чернышов правительство праздник Новый год 2025 празднование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Индекс оливье — во сколько одесситам обойдется новогоднее блюдо

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

16:33 Индекс оливье — во сколько одесситам обойдется новогоднее блюдо

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия