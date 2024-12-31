Какова важность встречи Новый год по киевскому времени

В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени
Глава новосозданного Министерства национального единства Украины Алексей Чернышев призвал всех украинцев, независимо от места жительства, встретить 2025 год по киевскому времени. Он заявил, что важно оставаться едиными сердцем и душой, отмечая праздник вместе с Украиной.
Об этом Чернышев заявил в своем обращении через Facebook во вторник, 31 декабря.
Что сказал Чернышев о праздновании Нового 2025 года
Министр отметил, что в 2025 году министерство продолжит поддерживать связь с украинцами по всему миру, сохраняя единство нации.
Чернышев обратился ко всем празднующим в разных часовых поясах с просьбой синхронизировать новогодний отсчет с киевским временем.
"Это символический способ подчеркнуть единство украинского народа в условиях стоящих перед страной вызовов", — добавил он.
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