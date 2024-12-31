Какова важность встречи Новый год по киевскому времени

Друзья встречают Новый год. Фото: freepik.com

Глава новосозданного Министерства национального единства Украины Алексей Чернышев призвал всех украинцев, независимо от места жительства, встретить 2025 год по киевскому времени. Он заявил, что важно оставаться едиными сердцем и душой, отмечая праздник вместе с Украиной.

Об этом Чернышев заявил в своем обращении через Facebook во вторник, 31 декабря.

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Министр отметил, что в 2025 году министерство продолжит поддерживать связь с украинцами по всему миру, сохраняя единство нации.

Чернышев обратился ко всем празднующим в разных часовых поясах с просьбой синхронизировать новогодний отсчет с киевским временем.

"Это символический способ подчеркнуть единство украинского народа в условиях стоящих перед страной вызовов", — добавил он.

Напомним, мы писали о том, как можно поздравить самых близких людей с Новым годом 2025 года.

Раньше мы рассказывали, нужно ли подводить итоги и как это правильно делать на Новый год.

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