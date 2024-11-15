Стрілянина з ТЦК — у мережі з'явилися відео

Заворушки з ТЦК. Фото: скриншот

У п'ятницю 15 листопада у соціальних мережах з'явилося відео з підписом, що працівники територіальних центрів комплектування стріляють у людей. Зазначається, що подія трапилася поблизу Києва у селі Щасливе, поліція з'ясовує обставини.

Про це повідомляє УП з посиланням на заступницю начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлію Гірдвіліс.

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Сьогодні у Telegram-канал з'явилося відео, на якому нібито працівник ТЦК відкриває вогонь по чоловіку. Під відео вказали, що подія трапилася в селі Щасливе, біля Києва.

Водночас Гірдвіліс заявила, що інцидент трапився на території одного з підприємств у Київській області. За попередньою інформацією, постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.

За її словами, потерпілих немає, а на місці події скерували слідчо-оперативну групу. Також вона повідомила, що всі подробиці будуть пізніше.

Нагадаємо, 15 листопада на Закарпатті ексвійськовий влаштував стрілянину біля ТЦК. Після кількох пострілів у повітря та спроби проникнути у приміщення ТЦК чоловіка затримали.

Також ми писали, що у Києві стрілянина трапилася між чоловіками через неправильне припарковане авто.