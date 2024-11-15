Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — затримано ексвійськового

На Закарпатті ексвійськовий влаштував стрілянину біля ТЦК, — ЗМІ
У місті Хуст на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після кількох пострілів у повітря та спроби проникнути у приміщення ТЦК чоловіка затримали.
Про це повідомило "Суспільне Ужгород" у п'ятницю, 15 листопада.
Стрілянина біля ТЦК — що відомо
На Закарпатті, в місту Хуст, поліція затримала чоловіка, який біля Хустського районного ТЦК та СП здійснив кілька пострілів з пістолета у повітря та спробував проникнути до будівлі військкомату.
За словами речниці Нацполіції у Закарпатській області Ганни Дан, встановлено, що чоловік стріляв з шумового пістолета. Правоохоронці затримали його на місці події.
"Внаслідок події ніхто не травмувався. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 КУпАП", — повідомила Ганна Дан.
За інформацією джерел у правоохоронних органах, затриманий — колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я.
"Чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати", — пише "Суспільне".
У Закарпатському обласному ТЦК та СП ситуацію поки що не прокоментували.
Нагадаємо, поліцейські Львівської області проводили слідчі дії у помешканні чоловіка в Одесі. Після візиту правоохоронців громадянин спробував вчинити самогубство із застосуванням зброї.
Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві 8 листопада сталася стрілянина. Правоохоронці затримали порушників та склали на них протокол.
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