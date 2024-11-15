Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — задержан экс-военный

На Закарпатье экс-военный устроил стрельбу возле ТЦК, — СМИ
В городе Хуст на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. После нескольких выстрелов в воздух и попытки проникнуть в помещение ТЦК мужчина был задержан.
Об этом сообщило "Суспільне Ужгород" в пятницу, 15 ноября.
Стрельба возле ТЦК — что известно
На Закарпатье, в городе Хуст, полиция задержала мужчину, который возле Хустского районного ТЦК и СП совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух и попытался проникнуть в здание военкомата.
По словам пресс-секретаря Нацполиции в Закарпатской области Анны Дан, установлено, что мужчина стрелял из шумового пистолета. Правоохранители задержали его на месте происшествия.
"В результате происшествия никто не травмировался. Мужчину привлекли к админответственности по ст. 173 КУоАП", — сообщила Анна Дан.
По информации источников в правоохранительных органах, задержанный - бывший военный, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья.
"Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать", — пишет "Суспільне".
В Закарпатском областном ТЦК и СП ситуацию пока не прокомментировали.
Напомним, полицейские Львовской области проводили следственные действия в доме мужчины в Одессе. После визита правоохранителей гражданин попытался совершить самоубийство с применением оружия.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Киеве 8 ноября произошла стрельба. Правоохранители задержали нарушителей и составили протокол.
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