Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — задержан экс-военный

Полиция на месте стрельбы. Фото иллюстративное: instagram.com/bessmertnii

В городе Хуст на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. После нескольких выстрелов в воздух и попытки проникнуть в помещение ТЦК мужчина был задержан.

Об этом сообщило "Суспільне Ужгород" в пятницу, 15 ноября.

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Стрельба возле ТЦК — что известно

На Закарпатье, в городе Хуст, полиция задержала мужчину, который возле Хустского районного ТЦК и СП совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух и попытался проникнуть в здание военкомата.

По словам пресс-секретаря Нацполиции в Закарпатской области Анны Дан, установлено, что мужчина стрелял из шумового пистолета. Правоохранители задержали его на месте происшествия.

"В результате происшествия никто не травмировался. Мужчину привлекли к админответственности по ст. 173 КУоАП", — сообщила Анна Дан.

По информации источников в правоохранительных органах, задержанный - бывший военный, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья.

"Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать", — пишет "Суспільне".

В Закарпатском областном ТЦК и СП ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, полицейские Львовской области проводили следственные действия в доме мужчины в Одессе. После визита правоохранителей гражданин попытался совершить самоубийство с применением оружия.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киеве 8 ноября произошла стрельба. Правоохранители задержали нарушителей и составили протокол.