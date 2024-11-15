Стрельба из ТЦК – в сети появились видео

Заворушки из ТЦК. Фото: скриншот

В пятницу 15 ноября у социальных сетей появилось видео с подписью, что работники территориальных центров комплектования стреляют в людей. Отмечается, что происшествие произошло вблизи Киева в селе Счастливое, полиция выясняет обстоятельства.

Об этом сообщает УП со ссылкой на заместителя начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлию Гирдвилис.

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Сегодня у Telegram-канал появилось видео, на котором якобы работник ТЦК открывает огонь по мужчине. Под видео указали, что событие произошло в селе Счастливое, возле Киева.

В то же время Гирдвилис заявила, что инцидент произошел на территории одного из предприятий в Киевской области. По предварительной информации, выстрелы произвел представитель добровольческого формирования территориального общества.

По ее словам, потерпевших нет, а на месте происшествия направили следственно-оперативную группу. Также она сообщила, что все подробности будут позже.

Напомним, 15 ноября на Закарпатье экс-военный устроил стрельбу возле ТЦК. После нескольких выстрелов в воздух и попытки проникнуть в помещение ТЦК мужчина был задержан.

Также мы писали, что в Киеве стрельба произошла между мужчинами из-за неправильного припаркованного авто.