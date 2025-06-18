Атака РФ на Запоріжжя — момент влучання дронів потрапив на відео

Пожежа після влучання дрона. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти в ніч проти середи, 18 червня, атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Момент влучання "шахедів" по місту зафіксували камери відеоспостереження.

Відповідні кадри оприлюднив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Федоров зауважив, що це відео є доказом ворожих ударів росіян по Запоріжжю: у місті сталося шість влучань по торгівельних рядах.

"Нехай увесь світ побачить жахливі наслідки їхньої атаки. Те, що переживають українці — біль, страх і безмежна лють — важко уявити тим, хто живе в безпеці", — зазначив він.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, внаслідок атаки у Запоріжжі пошкоджено фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновано складські приміщення, а також згоріли автомобілі.

Крім того, у Києві з-під завалів будинку, в який вчора влучила російська ракета, деблокували ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 21 людини.