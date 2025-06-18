Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow У мережі показали відео моменту влучання шахедів у Запоріжжі arrow

У мережі показали відео моменту влучання шахедів у Запоріжжі

18 червня 2025 13:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Атака РФ на Запоріжжя — момент влучання дронів потрапив на відео
Пожежа після влучання дрона. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські окупанти в ніч проти середи, 18 червня, атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Момент влучання "шахедів" по місту зафіксували камери відеоспостереження.

Відповідні кадри оприлюднив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

 

Атака на Запоріжжя 18 червня

Федоров зауважив, що це відео є доказом ворожих ударів росіян по Запоріжжю: у місті сталося шість влучань по торгівельних рядах.

"Нехай увесь світ побачить жахливі наслідки їхньої атаки. Те, що переживають українці — біль, страх і безмежна лють — важко уявити тим, хто живе в безпеці", — зазначив він.

null
Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, внаслідок атаки у Запоріжжі пошкоджено фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновано складські приміщення, а також згоріли автомобілі. 

Крім того, у Києві з-під завалів будинку, в який вчора влучила російська ракета, деблокували ще одне тіло. Кількість загиблих зросла до 21 людини.

Запоріжжя обстріли дрони війна в Україні атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації