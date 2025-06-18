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В сети показали видео момента попадания шахедов в Запорожье

18 июня 2025 13:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Атака РФ на Запорожье - момент попадания дронов попал на видео
Пожар после попадания дрона. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские оккупанты в ночь на среду, 18 июня, атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Момент попадания "шахедов" по городу зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Соответствующие кадры обнародовал председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Атака на Запорожье 18 июня

Федоров отметил, что это видео является доказательством вражеских ударов россиян по Запорожью: в городе произошло шесть попаданий по торговым рядам.

"Пусть весь мир увидит ужасные последствия их атаки. То, что переживают украинцы — боль, страх и безграничная ярость — трудно представить тем, кто живет в безопасности", — отметил он.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, в результате атаки в Запорожье повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, а также сгорели автомобили.

Кроме того, в Киеве из-под завалов дома, в который вчера попала российская ракета, деблокировали еще одно тело. Количество погибших возросло до 21 человека.

Запорожье обстрелы дроны война в Украине атака
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