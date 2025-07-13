У Маріуполі окупанти забирають житло у місцевих - деталі

Жінка біля зруйнованого будинку. Ілюстративне фото: Reuters

Виконувач обов'язків голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз розповів, що ситуація в місті з житлом надзвичайно складна. Окупанти забирають у мешканців квартири, тому вони змушені жити просто на вулиці.

Про це Пікуз сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація з житлом у Маріуполі

"Ситуація зараз ускладнюється, почався тиск на людей стосовно житла. З'явилося багато відеозвернень до нового "мера", бо багато будинків знесено, але людям квартир не надано", — зазначив Пікуз.

Він розповів, що все більше людей опиняються на вулицях, а квартири українців, які виїхали з Маріуполя, окупаційна влада продовжує "віджимати". Наразі невідомо, кому це житло віддають, оскільки людей на вулицях залишається багато.

"Ситуація з житлом справді загострюється, люди вже не знають, куди звертатися. Вони живуть просто на вулицях, в підвалах, в гаражах", — додав в.о. голови райради.

Нагадаємо, у Маріуполі фіксують критичний дефіцит питної води. Окупанти подають у водопровід засмічений ресурс, непридатний для використання.

Також стало відомо, що росіяни відновлюють радянські артефакти у Маріупол.