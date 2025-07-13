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Партизани "Атеш" підірвали авто кадирівців у Маріуполі

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 09:33
У Маріуполі партизани підірвали авто кадирівців - що відомо
Підрив авто у Маріуполі. Фото: Атеш

У тимчасово окупованому Маріуполі агент руху "Атеш" знищив автомобіль бойовиків "Ахмат". Диверсія відбулася вночі, виконавець безпечно залишив місце операції.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.

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Пост "Атеш". Фото: скриншот

Що відомо про підрив авто у Маріуполі

Рух спротиву "Атеш" повідомив про нову диверсію в тимчасово окупованому Маріуполі.

За даними учасників руху, в результаті підриву було знищено автомобіль, який використовували бойовики так званого підрозділу "Ахмат", присутнього в місті.

Операція була проведена вночі, коли окупанти знаходилися всередині будівлі. За інформацією "Атеш", агенту вдалося підірвати автомобіль та непомітно залишити місце диверсії.

"Передаємо привіт маріонетам-кадировцям і особисто Лаптям Аладдіна — нагадуємо, що вам заборонено знімати тиктоки на українській землі. Ваше незаконне перебування тут каратиметься всіма доступними методами", — йдеться у зверненні.

Партизани "Атеш" підірвали авто кадирівців у Маріуполі - фото 2
Підрив авто у Маріуполі. Фото: Атеш

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі, який Росія захопила у 2022 році, загарбники продовжують насаджувати символіку радянського минулого

Додамо, ми повідомляли про те, що правозахисниця пояснила, які саме моменти вказують на страшні втрати в Маріуполі.

Маріуполь диверсія окупанти партизани АТЕШ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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