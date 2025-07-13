У Маріуполі партизани підірвали авто кадирівців - що відомо

Партизани "Атеш" підірвали авто кадирівців у Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі агент руху "Атеш" знищив автомобіль бойовиків "Ахмат". Диверсія відбулася вночі, виконавець безпечно залишив місце операції.
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.
Що відомо про підрив авто у Маріуполі
Рух спротиву "Атеш" повідомив про нову диверсію в тимчасово окупованому Маріуполі.
За даними учасників руху, в результаті підриву було знищено автомобіль, який використовували бойовики так званого підрозділу "Ахмат", присутнього в місті.
Операція була проведена вночі, коли окупанти знаходилися всередині будівлі. За інформацією "Атеш", агенту вдалося підірвати автомобіль та непомітно залишити місце диверсії.
"Передаємо привіт маріонетам-кадировцям і особисто Лаптям Аладдіна — нагадуємо, що вам заборонено знімати тиктоки на українській землі. Ваше незаконне перебування тут каратиметься всіма доступними методами", — йдеться у зверненні.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі, який Росія захопила у 2022 році, загарбники продовжують насаджувати символіку радянського минулого.
Додамо, ми повідомляли про те, що правозахисниця пояснила, які саме моменти вказують на страшні втрати в Маріуполі.
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