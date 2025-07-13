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Главная Новости дня Партизаны "Атеш" взорвали авто кадыровцев в Мариуполе

Партизаны "Атеш" взорвали авто кадыровцев в Мариуполе

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 09:33
В Мариуполе партизаны взорвали авто кадыровцев - что известно
Подрыв авто в Мариуполе. Фото: Атеш

Во временно оккупированном Мариуполе агент движения "Атеш" уничтожил автомобиль боевиков "Ахмат". Диверсия произошла ночью, исполнитель безопасно покинул место операции.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram.

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Пост "Атеш". Фото: скриншот

Что известно о подрыве авто в Мариуполе

Движение сопротивления "Атеш" сообщило о новой диверсии во временно оккупированном Мариуполе.

По данным участников движения, в результате подрыва был уничтожен автомобиль, который использовали боевики так называемого подразделения "Ахмат", присутствующего в городе.

Операция была проведена ночью, когда оккупанты находились внутри здания. По информации "Атеш", агенту удалось взорвать автомобиль и незаметно покинуть место диверсии.

"Передаем привет марионетам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина — напоминаем, что вам запрещено снимать тиктоки на украинской земле. Ваше незаконное пребывание здесь будет наказываться всеми доступными методами", — говорится в обращении.

Партизани "Атеш" підірвали авто кадирівців у Маріуполі - фото 2
Подрыв авто в Мариуполе. Фото: Атеш

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе, который Россия захватила в 2022 году, захватчики продолжают насаждать символику советского прошлого.

Добавим, мы сообщали о том, что правозащитница объяснила, какие именно моменты указывают на страшные потери в Мариуполе.

Мариуполь диверсия оккупанты партизаны АТЕШ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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