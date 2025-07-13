В Мариуполе оккупанты забирают жилье у местных - детали

Женщина возле разрушенного дома. Иллюстративное фото: Reuters

Исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз рассказал, что ситуация в городе с жильем чрезвычайно сложная. Оккупанты забирают у жителей квартиры, поэтому они вынуждены жить просто на улице.

Об этом Пикуз сказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ситуация с жильем в Мариуполе

"Ситуация сейчас усложняется, началось давление на людей в отношении жилья. Появилось много видеообращений к новому "мэру", потому что много домов снесено, но людям квартир не предоставлено", — отметил Пикуз.

Он рассказал, что все больше людей оказываются на улицах, а квартиры украинцев, которые выехали из Мариуполя, оккупационная власть продолжает "отжимать". Пока неизвестно, кому это жилье отдают, поскольку людей на улицах остается много.

"Ситуация с жильем действительно обостряется, люди уже не знают, куда обращаться. Они живут просто на улицах, в подвалах, в гаражах", — добавил и.о. председателя райсовета.

Напомним, в Мариуполе фиксируют критический дефицит питьевой воды. Оккупанты подают в водопровод засоренный ресурс, непригодный для использования.

Также стало известно, что россияне восстанавливают советские артефакты в Мариуполе.