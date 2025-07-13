В Мариуполе оккупанты забирают жилье у местных - детали

В Мариуполе оккупанты выгоняют местных из их жилья
Исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз рассказал, что ситуация в городе с жильем чрезвычайно сложная. Оккупанты забирают у жителей квартиры, поэтому они вынуждены жить просто на улице.
Об этом Пикуз сказал в эфире Ранок.LIVE.
Ситуация с жильем в Мариуполе
"Ситуация сейчас усложняется, началось давление на людей в отношении жилья. Появилось много видеообращений к новому "мэру", потому что много домов снесено, но людям квартир не предоставлено", — отметил Пикуз.
Он рассказал, что все больше людей оказываются на улицах, а квартиры украинцев, которые выехали из Мариуполя, оккупационная власть продолжает "отжимать". Пока неизвестно, кому это жилье отдают, поскольку людей на улицах остается много.
"Ситуация с жильем действительно обостряется, люди уже не знают, куда обращаться. Они живут просто на улицах, в подвалах, в гаражах", — добавил и.о. председателя райсовета.
Напомним, в Мариуполе фиксируют критический дефицит питьевой воды. Оккупанты подают в водопровод засоренный ресурс, непригодный для использования.
Также стало известно, что россияне восстанавливают советские артефакты в Мариуполе.
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