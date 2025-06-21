Суд оштрафував батьків учнів, які у львівському ліцеї співали пісні Моргенштерна

Суддя ухвалює рішення. Ілюстративне фото: lexinform

У Львові в одному з ліцеїв учні співали пісні російського репера Моргенштерна та знімали це на відео. За скоєне суд оштрафував одного з учнів, а також чотирьох батьків.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 28 травня в одному з туалетів ліцею №93 на вулиці Кос-Анатольського у Львові. На поширених у місцевих Telegram-каналах кадрах видно, як група з понад десяти школярів виконує пісні російського виконавця Моргенштерна.

Після того, як відео набуло розголосу, до ситуації долучилися правоохоронці та міська влада. Директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк повідомив, що з учнями та адміністрацією навчального закладу буде проведено роз’яснювальні бесіди. У свою чергу поліція склала адміністративні протоколи на батьків школярів.

Рішення суду

Сихівський районний суд Львова визнав винними у неналежному виконанні обов’язків щодо виховання дітей чотирьох батьків. Як зазначено в оприлюднених судових постановах, усі вони визнали свою провину. У підсумку кожному з них призначено штраф у розмірі 850 гривень і зобов’язано сплатити 605 гривень судового збору. Ухвали ще можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

Окремо суд розглянув справу 10-класника, який безпосередньо виконував пісню російського виконавця. Його визнано винним у дрібному хуліганстві та оштрафовано на 51 гривню.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що студента в Ужгороді визнали винним у співпраці з Росією. Зокрема, він допомагав в криптоопераціях російським окупантам.

Також ми писали, що у Харківській області судили студента, який надавав інформацію про ЗСУ російській ФСБ. За це він отримав сурове покарання.