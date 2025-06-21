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Главная Новости дня Во Львове ученики пели песни Моргенштерна — что решил суд

Во Львове ученики пели песни Моргенштерна — что решил суд

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 01:03
Суд оштрафовал родителей учеников, которые во львовском лицее пели песни Моргенштерна
Судья принимает решение. Иллюстративное фото: lexinform
Ключові моменти Детали дела Решение суда

Во Львове в одном из лицеев ученики пели песни российского рэпера Моргенштерна и снимали это на видео. За содеянное суд оштрафовал одного из учеников, а также четырех родителей.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 28 мая в одном из туалетов лицея №93 на улице Кос-Анатольского во Львове. На распространенных в местных Telegram-каналах кадрах видно, как группа из более десяти школьников исполняет песни российского исполнителя Моргенштерна.

После того, как видео получило огласку, к ситуации подключились правоохранители и городские власти. Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк сообщил, что с учениками и администрацией учебного заведения будут проведены разъяснительные беседы. В свою очередь полиция составила административные протоколы на родителей школьников.

Решение суда

Сиховский районный суд Львова признал виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей четырех родителей. Как указано в обнародованных судебных постановлениях, все они признали свою вину. В итоге каждому из них назначен штраф в размере 850 гривен и обязали уплатить 605 гривен судебного сбора. Постановления еще могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Отдельно суд рассмотрел дело 10-классника, который непосредственно исполнял песню российского исполнителя. Он признан виновным в мелком хулиганстве и оштрафован на 51 гривну.

Напомним, недавно мы писали, что студента в Ужгороде признали виновным в сотрудничестве с Россией. В частности, он помогал в криптооперациях российским оккупантам.

Также мы писали, что в Харьковской области судили студента, который предоставлял информацию о ВСУ российской ФСБ. За это он получил суровое наказание.

суд Львов Моргенштерн штраф песни судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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