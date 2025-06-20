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Студента "розвели" допомогти армії РФ в крипті — яке рішення суду

20 червня 2025 03:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Невідомі пообіцяли студенту відсоток від переказування криптогрошей, а вони йшли на допомогу армії РФ
Студент на заняттях. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Перечинський районний суд визнав студента Ужгородського торговельно-економічного інституту винним у співпраці з агресором. Суд встановив, що той допомагав в криптоопераціях російським окупантам.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд з'ясував, що студент погодився на пропозицію невідомої особи переказати гроші на криптогаманці. За це він отримав винагороду у розмірі 3% від суми платежів. Всього було здійснено дев'ять транзакцій, загальною сумою 46 тисяч гривень, які обвинувачений обміняв на криптовалюту Tether.

Під час судового розгляду студент визнав свою вину, пояснивши, що не знав про призначення переказів та просив суд призначити йому штраф.

Рішення суду

Суд врахував позитивну характеристику студента. Виходячи з усіх доказів, суддя визнав обвинуваченого винним у колабораційній діяльності та призначив йому три роки позбавлення волі.

Однак реальний термін покарання було замінено на 1,5 року умовного. Крім того, засудженому зобов'язали пройти безплатний онлайн-курс з громадянської освіти "Подумай двічі".

Раніше повідомлялось, що на Харківщині судили студента, який надавав інформацію про ЗСУ російській ФСБ. Він отримав суворе покарання.

А у Рівненській області міський суд визнав винною жінку, яка повідомляла в месенджер Viber про розташування патрулів ТЦК. Вона отримала покарання суду.

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