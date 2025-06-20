Неизвестные пообещали студенту процент от перевода криптоденег, а они шли на помощь армии РФ

Студент на занятиях. Иллюстративное фото: pexels.com

Перечинский районный суд признал студента Ужгородского торгово-экономического института виновным в сотрудничестве с агрессором. Суд установил, что тот помогал в криптооперациях российским оккупантам.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд выяснил, что студент согласился на предложение неизвестного лица перевести деньги на криптокошельки. За это он получил вознаграждение в размере 3% от суммы платежей. Всего было осуществлено девять транзакций на общую сумму 46 тысяч гривен, которые обвиняемый обменял на криптовалюту Tether.

Во время судебного разбирательства студент признал свою вину, объяснив, что не знал о назначении переводов и просил суд назначить ему штраф.

Решение суда

Суд учел положительную характеристику студента. Исходя из всех доказательств, судья признал обвиняемого виновным в коллаборационной деятельности и назначил ему три года лишения свободы.

Однако реальный срок наказания был заменен на 1,5 года условного. Кроме того, осужденному обязали пройти бесплатный онлайн-курс по гражданскому образованию "Подумай дважды".

Ранее сообщалось, что на Харьковщине судили студента, который предоставлял информацию о ВСУ российской ФСБ. Он получил суровое наказание.

А в Ровенской области городской суд признал виновной женщину, которая сообщала в мессенджер Viber о расположении патрулей ТЦК. Она получила наказание суда.