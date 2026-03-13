Відео
Україна
Головна Новини дня У Львові судитимуть ТЦК за побиття людини під час перевірки документів

У Львові судитимуть ТЦК за побиття людини під час перевірки документів

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 03:32
Суд може покарати військового ТЦК, який побив чоловіка під час перевірки документів
На Житомирщині співробітники ТЦК побили військовозобов'язаного. Фото: kievvlast.com.ua, скриншот з відео Незалежні медіа Прикарпаття. Колаж: Новини.LIVE

У Львові судитимуть працівника ТЦК, який побив 56-річного чоловіка під час перевірки документів. За скоєне суд може призначити до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

Деталі справи

За інформацією слідства, в одному з районів Львова під час перевірки документів співробітники ТЦК зупинили 56-річного місцевого мешканця. Між чоловіком і військовими виникла суперечка, під час якої один із військовослужбовців застосував силу та завдав йому сильного удару.

"Після цього працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та силоміць посадили до службового автомобіля. При цьому військовослужбовець не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений", — сказано у публікації.

У пресслужбі ДБР зазначили, що під час проходження ВЛК у потерпілого виявили перелом бугристості лівої плечової кістки. Отримане ушкодження класифікували як тілесне середнього ступеня тяжкості.

Рішення суду

Військовому інкримінують перевищення влади службовою особою в умовах військової служби, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини суд може призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що в Одесі суд оштрафував працівника ТЦК, оскільки той навмисно вимкнув бодікамеру під час перевірки документів.

Також ми писали, що у Києві суд скасував штраф чоловіку, оскільки ТЦК не зміг довести причини санкції.

суд військові мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
