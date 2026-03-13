Суд може покарати військового ТЦК, який побив чоловіка під час перевірки документів

На Житомирщині співробітники ТЦК побили військовозобов'язаного. Фото: kievvlast.com.ua, скриншот з відео Незалежні медіа Прикарпаття. Колаж: Новини.LIVE

У Львові судитимуть працівника ТЦК, який побив 56-річного чоловіка під час перевірки документів. За скоєне суд може призначити до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Деталі справи

За інформацією слідства, в одному з районів Львова під час перевірки документів співробітники ТЦК зупинили 56-річного місцевого мешканця. Між чоловіком і військовими виникла суперечка, під час якої один із військовослужбовців застосував силу та завдав йому сильного удару.

"Після цього працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та силоміць посадили до службового автомобіля. При цьому військовослужбовець не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений", — сказано у публікації.

У пресслужбі ДБР зазначили, що під час проходження ВЛК у потерпілого виявили перелом бугристості лівої плечової кістки. Отримане ушкодження класифікували як тілесне середнього ступеня тяжкості.

Рішення суду

Військовому інкримінують перевищення влади службовою особою в умовах військової служби, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини суд може призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

