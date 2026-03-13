Суд может наказать военного ТЦК, который избил мужчину во время проверки документов

На Житомирщине сотрудники ТЦК избили военнообязанного. Фото: kievvlast.com.ua, скриншот из видео Независимые медиа Прикарпатья. Коллаж: Новости.LIVE

Во Львове произойдет суд над работником ТЦК, который покалечил 56-летнего мужчину во время проверки документов. За нарушение своих полномочий суд может на 12 лет лишить его свободы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований.

Детали дела

По информации следствия, в одном из районов Львова во время проверки документов сотрудники ТЦК остановили 56-летнего местного жителя. Между мужчиной и военными возникла ссора, во время которой один из военнослужащих применил силу и нанес ему сильный удар.

"После этого работники ТЦК удерживали мужчину за руки и силой посадили в служебный автомобиль. При этом военнослужащий не включил портативный видеорегистратор, которым был обеспечен", — сказано в публикации.

В пресс-службе ГБР отметили, что во время прохождения ВВК у пострадавшего обнаружили перелом бугристости левой плечевой кости. Полученное повреждение классифицировали как телесное средней степени тяжести.

Решение суда

Военному инкриминируют превышение власти должностным лицом в условиях военной службы, повлекшее телесные повреждения средней степени тяжести (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что в Одессе суд оштрафовал работника ТЦК, поскольку тот намеренно выключил бодикамеру во время проверки документов.

Также мы писали, что в Киеве суд отменил штраф мужчине, поскольку ТЦК не смог доказать причины санкции.