Україна
Суд избрал меру наказания администратору Viber-группы за посты о ТЦК

Суд избрал меру наказания администратору Viber-группы за посты о ТЦК

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 04:00
Суд наказал мужчину, который писал о местах пребывания ТЦК в Viber
ТЦК и судебное заседание - пути обжалования решения о воинском учете. Фото: "Гречка", "Твой город". Коллаж: Новини.LIVE

На Волыни суд назначил наказание мужчине, который был администратором Viber-группы и около года информировал тысячи людей о местах передвижения ТЦК. За содеянное суд назначил испытательный срок, отменив лишение свободы.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщает "АрмияInform".

Детали дела

Согласно материалам дела, фигурантом дела стал уроженец села Куклы Камень-Каширского района. Он выполнял роль "суперадминистратора" Viber-сообщества под названием "ВНИМАНИЕ POLICIA". В этой группе находились 4437 пользователей, а сам ресурс использовался для распространения информации о перемещении представителей ТЦК.

В ряде публикаций администратор также добавлял фото и дополнительные детали относительно транспортных средств, на которых передвигались военные.

Во время досудебного расследования мужчина признал свою вину и заключил с прокурором Волынской областной прокуратуры соглашение о признании виновности, которое впоследствии утвердил суд.

Решение суда

Маневицкий районный суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на два года.

В течение этого периода мужчина должен регулярно являться в орган пробации, информировать об изменении места жительства или работы, а также не выезжать за пределы Украины.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон и сим-карту, к которой было привязано Viber-сообщество.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтавской области двое мужчин тоже информировали в Viber о перемещении военных ТЦК. За это им назначали испытательные сроки и конфискацию телефонов.

Также мы сообщали, что в Белой Церкви испытательный срок получил еще один человек, который через Viber препятствовал мобилизации.

суд мобилизация ТЦК и СП уклонисты Волынь судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
