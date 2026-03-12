Відео
Головна Новини дня Суд на Волині покарав адміна Viber-групи за пости про ТЦК

Суд на Волині покарав адміна Viber-групи за пости про ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 04:00
Суд покарав чоловіка, який писав про місця перебування ТЦК у Viber
ТЦК та судове засідання – шляхи оскарження рішення про військовий облік. Фото: "Гречка", "Твоє місто". Колаж: Новини.LIVE

На Волині судили чоловіка, який був адміністратором Viber-групи і майже рік інформував тисячі людей про місця пересування ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє "АрміяInform".

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, фігурантом справи став уродженець села Кукли Камінь-Каширського району. Він виконував роль "суперадміністратора" Viber-спільноти під назвою "УВАГА POLICIA". У цій групі перебували 4437 користувачів, а сам ресурс використовувався для поширення інформації про переміщення представників ТЦК.

У низці публікацій адміністратор також додавав фото та додаткові деталі щодо транспортних засобів, на яких пересувались військові.

Під час досудового розслідування чоловік визнав свою провину та уклав з прокурором Волинської обласної прокуратури угоду про визнання винуватості, яку згодом затвердив суд.

Рішення суду

Маневицький районний суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування цього строку з іспитовим терміном на два роки.

Протягом цього періоду чоловік повинен регулярно з’являтися до органу пробації, інформувати про зміну місця проживання або роботи, а також не виїжджати за межі України.

Крім того, суд постановив конфіскувати мобільний телефон та сім-карту, до якої була прив’язана Viber-спільнота.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтавській області двоє чоловіків теж інформували у Viber про переміщення військових ТЦК. За це їм призначали іспитові терміни і конфіскацію телефонів.

Також ми повідомляли, що у Білій Церкві іспитовий термін отримав ще один чоловік, який через Viber перешкоджав мобілізації.

суд мобілізація ТЦК та СП ухилянти Волинь судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
