Помер 17-річний хлопець поранений під час обстрілу Сум 3 червня

У лікарні помер 17-річний хлопець із Сум від обстрілу 3 червня
У лікарні помер 17-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок ракетного обстрілу Сум 3 червня. Лікарі майже тиждень боролися за його життя, однак врятувати юнака не вдалося. Таким чином, кількість жертв тієї атаки зросла до шести осіб.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
В лікарні у Сумах помер 17-річний юнак
Того ранку російські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню дальньої дії по мирній вулиці в Сумах.
Обстріл стався зненацька й припав на район, де не було військових об’єктів — лише житлові будинки, автівки, цивільна інфраструктура. Пошкоджено медичний заклад, будинки та транспорт.
Унаслідок атаки постраждали близько 20 людей. Серед поранених був 17-річний хлопець, а також кілька осіб перебувають у тяжкому стані.
Нагадаємо, вчора, 9 червня, Росія атакувала енергооб'єкт на Сумщині.
Також кілька днів тому в Сумській області внаслідок атаки було зруйновано завод біоетанолу.
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