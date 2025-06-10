Помер 17-річний хлопець поранений під час обстрілу Сум 3 червня

Російський удар із РСЗВ по центру Сум 3 червня. Фото: Сумська ОВА

У лікарні помер 17-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок ракетного обстрілу Сум 3 червня. Лікарі майже тиждень боролися за його життя, однак врятувати юнака не вдалося. Таким чином, кількість жертв тієї атаки зросла до шести осіб.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Того ранку російські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню дальньої дії по мирній вулиці в Сумах.

Обстріл стався зненацька й припав на район, де не було військових об’єктів — лише житлові будинки, автівки, цивільна інфраструктура. Пошкоджено медичний заклад, будинки та транспорт.

Унаслідок атаки постраждали близько 20 людей. Серед поранених був 17-річний хлопець, а також кілька осіб перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, вчора, 9 червня, Росія атакувала енергооб'єкт на Сумщині.

Також кілька днів тому в Сумській області внаслідок атаки було зруйновано завод біоетанолу.