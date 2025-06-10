Умер 17-летний парень ранен во время обстрела Сум 3 июня

В больнице умер 17-летний парень из Сум от обстрела 3 июня
В больнице умер 17-летний парень, который получил тяжелые ранения в результате ракетного обстрела Сум 3 июня. Врачи почти неделю боролись за его жизнь, однако спасти юношу не удалось. Таким образом, количество жертв той атаки возросло до шести человек.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
В больнице в Сумах умер 17-летний юноша
В то утро российские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня дальнего действия по мирной улице в Сумах.
Обстрел произошел неожиданно и пришелся на район, где не было военных объектов — только жилые дома, машины, гражданская инфраструктура. Повреждено медицинское учреждение, дома и транспорт.
В результате атаки пострадали около 20 человек. Среди раненых был 17-летний парень, а также несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, вчера, 9 июня, Россия атаковала энергообъект на Сумщине.
Также несколько дней назад в Сумской области в результате атаки был разрушен завод биоэтанола.
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